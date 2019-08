Am 25. Oktober erscheint das Remake des PlayStation-Klassikers „MediEvil“ für die PS4. Im Making-of-Video gewähren die Entwickler von Other Ocean Interactive einen Blick hinter die Kulissen und zeigen, wie sie den Klassiker aufpoliert und in ein zeitgemäßes Gewand gehüllt haben. Schwierig sei nicht zuletzt die Umsetzung der Gegner gewesen, weil es so viele verschiedene Typen gibt, lassen die Entwickler im Video durchblicken.