Bethesda stellt in einem neuen Gameplay-Video einen Multiplayer-Spielmodus seines kommenden Horror-Shooters „Doom Eternal“ vor. Im Battle Mode treten zwei Spieler gegen einen dritten an. In dem Modus darf man aus verschiedenen Dämonentypen wählen und sich auf sechs verschiedenen Karten bekämpfen. „Doom Eternal“ kommt am 22. November für PC, PS4 und Xbox One. Eine Switch-Version folgt später.