Der Skateboard-Simulator „Session“ vom Entwicklerstudio crea-ture Studios ist schon bald spielbar. Am 17. September soll der Titel im Geiste von Klassikern wie „Tony Hawk‘s Pro Skater“ am PC auf der Spieleplattform Steam in die Early-Access-Betaphase gehen, kann also getestet werden. Auf der Xbox One will man einige Wochen später in den Betatest starten.