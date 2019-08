„Jetzt glaube ich definitiv an Gott“

In sozialen Netzwerken dankten viele Passagiere den beiden Piloten. Sie hätten 226 Menschen das Leben gerettet. „Herzlichen Glückwunsch zu eurem Geburtstag“, hieß es in Kommentaren. Die Agentur Ria Nowosti zitierte einen Fluggast mit den Worten: „Ich hielt mein Kreuz fest, jetzt glaube ich definitiv an Gott.“ Eine Mutter schilderte den Anruf ihres 14 Jahre alten Sohnes, der nach der Notlandung bei ihr anrief: „Mama, unser Flugzeug ist abgestürzt. Ich lebe.“