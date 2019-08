Ibiza-Ermittlungen jetzt auch wegen „Überlassung von Kokain“

Auch weitere Details zu den Verdachtslagen im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video gehen aus der Anfragebeantwortung hervor. Unter anderem steht die „Überlassung von Kokain an verschiedene Abnehmer“ im Raum. Auch ein Erpressungsversuch gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, bei dem im Juni mit Veröffentlichung weiterer Videopassagen gedroht wurde, wird untersucht. Die Behörden vermuten in Sachen Suchtgifthandel ein schwerwiegendes Vergehen. In der betreffenden Passage des Suchtmittelgesetzes geht es um das Überlassen oder Verschaffen von Suchtgift, was mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe sanktioniert wird.