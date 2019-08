Am Mittwochnachmittag rutschte eine 59-jährige Oberösterreicherin am markierten Wanderweg „Steinklüften“ im Gemeindegebiet von St. Gilgen aus und stürzte so unglücklich, dass sie sich eine schwere Verletzung am rechten Knöchel zuzog. Zu dieser Zeit war der Wanderweg äußerst rutschig und durch den Regen aufgeweicht. Nachdem sie den Notruf absetzte, stiegen Bergretter aus St. Gilgen und ein Mann der Alpinpolizei zur Verletzten auf. Ein Arzt versorgte sie, anschließend wurde die Frau mittels Trage ins Tal gebracht. Die Oberösterreicherin wurde nach der Bergung von der Rettung in das Krankenhaus Bad Ischl eingeliefert.