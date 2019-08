Ragweed (Ambrosia) ist ein europaweites Problem. Die eingeschleppte Pflanze richtet in der Landwirtschaft enorme Schäden an - in Ungarn spricht man sogar von bis zu 40 Millionen Euro jährlich! Sie verursacht aber auch Allergien mit den stärksten bekannten Nebenwirkungen. Was das Beifußblättrige Traubenkraut so gefährlich macht: Seine Samen können in der Erde 40 Jahre überdauern. Das sei laut Experten mitunter ein Grund für die explosionsartige Ausbreitung, die man bei uns nicht rechtzeitig erkannt habe.