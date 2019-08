„Bullen“ waren Gäste

In dem Quartier hatte RB Leipzig in diesem Sommer wieder während der Vorbereitung auf die Bundesligasaison logiert. Während des EM-Turniers wird das DFB-Team beim Sponsor Adidas in Herzogenaurach wohnen. Auf dem Campus der World of Sports wird extra noch eine Unterkunft für das Team um Kapitän Manuel Neuer errichtet.