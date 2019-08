Was wird Heinz-Christian Strache vorgeworfen?

Der Verdacht, das geht aus dem der „Krone“ vorliegenden Durchsuchungsbeschluss hervor, lautet wie folgt: Der blaue Wiener Bezirksrat Peter Sidlo soll aufgrund eines illegalen Deals zwischen der FPÖ und dem Glücksspielkonzern Novomatic in den Vorstand der Casinos Austria AG eingezogen sein. Dafür, dass die Wahl auf den „nicht geeigneten“ Sidlo fiel, sollen die Freiheitlichen dem zu 17 Prozent an den Casinos Austria beteiligten Konzern als Gegenleistung Glücksspiellizenzen zugesagt haben. Zudem soll die FPÖ versprochen haben, sich im Gegenzug für ein Ende des Automatenverbots in Wien einzusetzen, so die Justiz.