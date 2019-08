Zwei Treffer in der Verlängerung

Dadurch war der Weg in die Verlängerung geebnet. Dort rückte zuerst neuerlich Mane in den Vordergrund. Der Offensivstar wurde, nachdem er die Aktion selbst eingeleitet hatte, ideal von Firmino bedient und traf via Unterkante der Latte ins Tor. Chelsea schlug aber zurück. Adrian konnte zuerst noch bei einem Abschluss von Abraham retten (98.), brachte den „Joker“ der „Blues“ aber eine Minute später im Strafraum unglücklich zu Fall. Den verhängten Strafstoß verwertete Jorginho souverän. Danach war Chelsea dem Sieg sehr nahe, Abraham (104.) verfehlte aber genauso wie Pedro (114.) knapp das Tor. Außerdem konnte sich Adrian bei einem Schuss von Mason Mount auszeichnen (113.).