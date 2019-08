Anpassungsprobleme sollte es für den 31-Jährigen, der nach Stationen in Schweden, Norwegen und Finnland erstmals den hohen Norden verlässt, keine geben: „Ich kenne alle schwedischen Spieler von früher.“ Seine Ziele in Graz sind groß: „Ich will mit dem Team besser abschneiden als in der Vorsaison.“ Also zumindest ins Finale? „Das ist mein großes Ziel!“