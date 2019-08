Gegenüber „ServusTV“ erzählt Beirer, wie es zu der Entscheidung, die Zusammenarbeit zu beenden, kam. „Er wollte den Vertrag brechen. Er hat gesagt, ihr könnt mir eine Penalty geben, und uns irgendwann sogar sein letztes Geld angeboten“, schildert der KTM-Sportchef. „Das hat uns sehr beeindruckt. Als Mensch und Typ, wie er da gesessen ist, war es echt grausam anzusehen. Auf der anderen Seite sportlich gesehen, verständlich. Johann sieht sich in einem Tal drinnen, aus dem er so nicht mehr rauskommt. Er will sich neue ausrichten und das müssen wir so zur Kenntnis nehmen.“