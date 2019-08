50.000 Euro Schaden

„Die Verdächtige ist in dem Land polizeilich gemeldet und besitzt zur österreichischen auch die tunesische Staatsbürgerschaft“, schildert die Polizei den Betrug, „sie ist in Tunesien verheiratet und pendelte lediglich für Behördengänge nach Österreich.“ Die Summe, welche die Frau in den drei Jahren an Unterstützung vom Staat kassierte, beträgt rund 50.000 Euro. Die 32-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.