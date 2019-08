Es waren brutale Raubserien, die im Jahr 2012 und 2017 die Stadt Graz und vor allem ihre Pensionisten in Angst und Schrecken versetzten. In beiden Fällen wurden die Täter von der Polizei erwischt. Am Dienstag schlug wieder ein Unbekannter zu, raubte einer 87-Jährigen die Halskette. Bereits 2012 war sie zum Opfer geworden.