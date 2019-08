Die Steiermark als Selbstversorgerland bei Bananen - das hätte doch was, oder? Schließlich sind doch jetzt schon so viele, vor allem oststeirische Gärten voll mit imposanten Stauden? „Ja, nette Idee - das spielt es bei uns aber nicht als Massenware. Das ist auch über die nächsten Jahre auszuschließen“, sagt Dr. Josef Hafellner vom Botanischen Garten der Uni Graz. Denn: „Eine Hochleistungssorte wie etwa die ,Cavendish‘-Banane, die 50, 60 Kilo trägt, braucht Dauerwärme, da darf die Temperatur nie unter 10 Grad plus fallen. Frost, wie wir ihn bei uns haben, würde sie nicht überleben.“