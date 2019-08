Der Slowake wurde in der Vergangenheit schon mehrfach abgeschoben, taucht aber immer wieder in Oberösterreich auf. Als ihn die Polizei im Juli in Traun wegen seiner auffälligen Fahrweise anhalten wollte, gab er Vollgas. Auf der Flucht gefährdete er andere Autofahrer und Passanten, die sich nur durch einen Sprung in den Graben retten konnten. Schließlich krachte er in die Tankstelle und lief zu Fuß weiter. Ein Warnschuss konnte ihn nicht stoppen. Erst als er stürzte, konnte er von der Polizei festgenommen werden.