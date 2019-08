Der Marktwert von Diadie Samassekou beträgt an die 20 Millionen Euro. Die Ablösesumme für den 23-Jährigen ist jedoch darunter angesiedelt. Der massivste Grund dafür: die 2018 bei der Vertragsverlängerung als Dankeschön der Bullen integrierte Ausstiegsklausel! Die darin festgelegte fixe Ablösesumme dürfte für einen Wechsel in die deutsche Bundesliga niedriger angesetzt sein als für Premier League-Klubs. Im Optimalfall wäre der Mittelfeldmann mithilfe von Starberater Mino Raiola direkt auf der Insel gelandet, hätte Salzburg gut 20 Mille kassiert. So sind’s „nur“ 15.