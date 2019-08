Die 1960er-Jahre brachten eine Revolution nach der anderen im Bereich der Jugendkultur mit sich. Der Minirock schockierte die Elterngeneration nicht weniger als die langen Haare der Männer. Und was die Musik anging, so wurden die neuen Beat-Rhythmen in erster Linie als Lärm empfunden. Ihren Höhepunkt fand diese Auflehnung gegen alles, was den Eltern lieb und teuer war, in Woodstock, einem alle Grenzen sprengenden Fest der Musik, der freien Liebe, des Drogenkonsums.