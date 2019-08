Der Ausflug eines Wiener Polizisten (54) mit seiner Ehefrau zu seinem Kumpel, dem Chef des Campingplatz-Lokals in Neusiedl nahe Pernitz in Niederösterreich, endete am Dienstabend mit einem Krimi: Der Gruppeninspektor wurde offenbar von einem Auto überrollt und starb. Mordalarm! Indes befindet sich die Ehefrau in der Psychiatrie.