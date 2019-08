Nach 120 Minuten stand es 1:1 (Gesamtscore: 2:2). Die Folge: Es ging ins nervenaufreibende Elfmeterschießen. Nachdem die ersten fünf Schützen von Kopenhagen und Belgrad antraten, stand es 3:3. Somit ging auch das Elfmeterschießen in die Verlängerung. In diesem konnte dann Kopenhagen zahlreiche „Matchbälle“ nicht nutzen. Immer wenn ein Belgrad-Kicker nicht traf, versagten auch bei einem Spieler des Klubs aus Dänemark die Nerven. Zum tragischen Helden wurde dann Jonas Wind. Der Kopenhagen-Stürmer scheiterte als 22. Schütze an Belgrad-Keeper Milan Borjan.