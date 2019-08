Der Pilzsucher traute wohl seinen Augen nicht, als er in einem Waldstück am Wattenberg - etwa 50 Meter unterhalb einer Straße - auf den aufgebrochenen Tresor stieß. Den rund 100 Kilogramm schweren Fund meldete der Mann sofort bei der Polizei. „Wir konnten den Safe mittlerweile einem Einbruchsdiebstahl am 31. Juli in Münster zuordnen“, erklärt Sprecher Stefan Eder auf „Krone“-Anfrage.