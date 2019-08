Zu heiß, zu kalt und schließlich nass: Das Wetter in diesem Sommer bringt von allem etwas - und das meist in extremer Form. Doch bevor der Hochsommer sich nun langsam verabschiedet, zeigt er am langen Wochenende nun noch einmal, was er kann. Während der heutige Feiertag und der morgige Freitag noch durchwachsen sind, versprechen Samstag und Sonntag Badewetter mit bis zu 33 Grad.