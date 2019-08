Weil ihn die Tauben vor seiner Wohnung in der Innsbrucker Altstadt so sehr störten, schnappte sich der ehemalige Baumeister Ende April kurzerhand sein Luftdruckgewehr. „Ich wollte auf das Blech schießen, auf dem sie sitzen, und die Tiere damit nur vertreiben“, erklärte der 67-Jährige vor Richterin Helga Moser. Schüsse will der Mann aber keine abgegeben haben.