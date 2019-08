Er stand an einer Bushaltestelle vor seinem Auto mit Warnblinkanlage und winkte eine 42-Jährige heran: Es sei eine Notsituation, erklärte er in gebrochenem Deutsch und forderte Wechselgeld fürs Tanken. Im Gegenzug bot er „Rumänische Lei“ an, die längst nicht mehr gültig waren. Die Frau googelte den Wechselkurs und gab ihm 90 Euro für 500 Lei. Der Betrug flog erst auf der Bank auf. Das Opfer erstattete sofort Anzeige.