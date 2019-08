Skurriler Fahrrad-Stau bei Urania-Kreuzung in Wien

Neue Ampelphasen gefordert

„Die BewohnerInnen Wiens wollen sicher, rasch und angenehm von A nach B kommen - auch mit dem Rad. Dass behördlich nur 100 Menschen pro Stunde die Kreuzung queren dürften ist nicht akzeptabel. Hr. Bezirksvorsteher Markus Figl (1010, VP) und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) sind jetzt am Zug!“, so Roland Romano, Sprecher der Radlobby Wien. “Es gilt dort die Sofortmaßnahme, Grünphase zu beauftragen und den Umbau für 2020 in die Wege zu leiten". So könnten laut Romano „statt drei, dreißig Radfahrer“ die Kreuzung passieren.