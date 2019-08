Bei der Schülerhilfe, mit zwei Instituten in der Alpen- und der Rainerstraße sowie einem dritten in Wals, setzt man dagegen auf Unterricht in Vierer-Gruppen. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Schüler im Einzelunterricht unselbstständiger sind. Da fragen sie bei Problemen gleich den Nachhilfelehrer, anstatt länger nachzudenken. In der Gruppe tauschen sie sich aber gegenseitig aus und denken mehr nach“, erklärt GeschäftsführerMartin Koller.