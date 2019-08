Ganze 37 Übertretungen wurden von den Beamten der Verkehrspolizei nach einer Kontrolle am Lkw-Gespann festgestellt. Die Verfehlungen betrafen laut Exekutive vor allem die Bremskraft an Zugmaschine und Anhänger mit tausenden Litern Diesel an Bord - diese bestand lediglich auf einer von vier Achsen! Am Vorratsbehälter des Lastwagens war eine Luftleitung per Gartenschlauch gelegt worden.