Nach dem Zusammenstoß einer Westbahngarnitur mit einem Autotransporter beim Bahnübergang in der Seeburgerstraße in Seekirchen kann das beschädigte Gleis bereits am heutigen Feiertag wieder freigegeben werden. „Unsere 30 Arbeiter sind unermüdlich vor Ort gewesen. Selbst in der Nacht wurde gewerkt“, so ÖBB-Sprecher Robert Mosser. Die Männer haben 200 Meter Gleis ausgetauscht. Ebenso mussten 216 Betonschwellen gerichtet werden. Auch die Oberleitung wurde beim Zusammenstoß beschädigt. Die Kosten allein für die Infrastruktur-Reparaturen belaufen sich auf über 1 Million Euro. „Die Schäden müssen wie bei einem normalen Autounfall auch vom Verursacher beglichen werden. In diesem Fall wird das wohl die Versicherung des Autotransporters sein“, erklärt Mosser. In die Million nicht eingerechnet sind die Unkosten für Ersatzbusse.