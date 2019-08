Ein 45-Jähriger aus Schwand im Innkreis fuhr am 14. August um 9.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Brunnthaler Landesstraße aus Richtung Schwand kommend in Richtung Braunau am Inn. Am Beifahrersitz befand sich sein 13-jähriger Sohn. Bei Straßenkilometer 1,769 wollte er nach links in eine Gemeindestraße einbiegen und verlangsamte aus diesem Grund sein Fahrzeug. Zur selben Zeit lenkte eine 66-JährigeGilgenberg ihren Pkw in dieselbe Richtung. Sie übersah dabei den vor ihr abbremsenden Pkw und prallte ungebremst in dessen Heck.