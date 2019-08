Idee für smarte Schlösser lockte schnell Partner an

Ende 2016 - rund drei Jahre nach der ersten Idee - hatte man die ersten Chargen an die Kickstarter-Unterstützer verschickt und mit Media Markt und Saturn gleich einen großen Vertriebspartner gefunden. 2017 folgte eine Phase der Expansion, in der man ins Amazon-Sortiment aufgenommen wurde und in weiteren europäischen Ländern - Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und einige andere - an den Start ging. Auch das Team wurde bedeutend vergrößert - von anfangs sieben auf heute 60.