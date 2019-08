Mit „Need for Speed Heat“ hat Publisher Electronic Arts am Mittwoch den nächsten Teil seiner beliebten Rennspielserie angekündigt. Dieser entführt Gamer ab 8. November auf Xbox One, PS4 und PC (via Origin) in die neue offene Welt von Palm City, wo sie sich tagsüber in legalen Racing-Events und nachts in Underground-Rennen gegen die Polizei beweisen müssen.