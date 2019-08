Für die politischen Fakten stellen sich Peter Filzmaier und Katrin Praprotnik in den Dienst. Jurist Franz Fiedler hat Recht und Ordnung im Auge, Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb achtet auf Umweltthemen im Wahlkampf. Kultur-Doyen Heinz Sichrovsky und Benimm-Papst Thomas Schäfer-Elmayer sind für sprachliche Ausrutscher und Etiketten-Verstöße zuständig, Kabarettistin Ulrike Kriegler prüft Authentizität sowie Humor und Ex-Caritas-Präsident Franz Küberl nimmt sich ethischer Fragen an. Knapp vor der Wahl ziehen wir Bilanz: Welcher „böse Bube“ führt die Kartenstatistik an und wem gebührt der Fair-Play-Pokal?