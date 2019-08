„Bei unseren Müllsammelaktionen ist uns aufgefallen, dass Zigarettenstummel ein extrem großes Problem sind“, so Sabine Bürger von der Umweltabteilung in Traun. Bei Bushaltestellen, in Parks oder auch auf Spielplätzen - überall liegen Zigarettenstummel am Boden. Deshalb werden nun in Traun Taschenaschenbecher verteilt - bislang waren es rund 700. Mit einem Durchmesser von 6,5 Zentimeter hat der Aschenbecher in nahezu jeder Tasche Platz. Im Rathaus Traun kann man sich einen kostenlosen Aschenbecher holen.