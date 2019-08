Die Probleme der FPÖ mit den Identitären

Die FPÖ versucht zwar, sich mühsam von den rechtsextremen Identitären abzugrenzen. Wenn diese wie in der EU-Wahl für den in Ibiza als moralische Null auftretenden Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache Vorzugsstimmen sammeln und auf alles schimpfen, was nicht blau ist, verringert das die Regierungschancen der Freiheitlichen stark. Denn mit jemand im Naheverhältnis zu solchen Typen will keiner koalieren.