Ein traumatisches Erlebnis ist einer 16-Jährigen am Dienstag in einem Bus der Linie 17 in Linz widerfahren. Ein Unbekannter fasste der Jugendlichen in den Schritt und packte sie roh am Gesäß. Die geschockte Hörschingerin schrie den Sextäter derart an, dass er den Bus rasch verließ. Für Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) ein Grund mehr, flächendeckend in allen Öffis Videokameras zu installieren.