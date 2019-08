Gegen 23. 30 Uhr in der Nacht von 3. auf 4. August wurde eine Zivilstreife auf der Triesterstraße auf einen orange lackierten Ford Focus aufmerksam, der mit offenbar weit überhöhter Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet von Graz in Richtung Norden fuhr. Nur mit größter Mühe konnten die Beamten dem noch unbekannten Lenker folgen. Über Funk wurden weitere Streifen zur Unterstützung angefordert. Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Fahrzeuglenker fuhr in der Folge über die Wagner-Jauregg Straße in die Kärntnerstraße und dort weiter Richtung Norden.