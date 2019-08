Lisa-Maria Sommer, Nina Poxleitner und Julian Richter wussten schon in jungen Jahren, was sie wollen: „Wir wollen unseren Beitrag leisten, dass Integration besser funktioniert.“ Und so gründeten sie das Start-Up „More Than One Perspective“, kurz MTOP. Mehr als nur eine Perspektive zu sehen, um an Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu arbeiten. Die Firma unterstützt Geflüchtete, vornehmlich mit Hochschulabschluss, auf ihrem Weg in die Berufstätigkeit in Österreich. „Wir fanden, dass mit den ,Newcomern‘ auch viel Potential ins Land kommt, das bisher kaum genutzt wurde.“