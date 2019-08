Seit fast 20 Jahren ist Doris H. aus Oberösterreich Kundin eines Bezahlfernsehsenders. Alle zwei Jahre kündigt sie ihren Vertrag, erhält dadurch ein für sie attraktives Verlängerungsangebot. So auch vor einiger Zeit, wo der Leserin für einen Spezialpreis ein Paket mit Sport-Fernsehsendern und der Möglichkeit, Bundesliga-Fußballspiele zu sehen offeriert wurde. „Telefonisch wurde mir zugesichert, dass ich nur 22,99 Euro im Monat zahlen muss“, schilderte Frau H. in ihrer Zuschrift. Abgebucht wurden in weiterer Folge jedoch monatlich 24,99 Euro, also um zwei Euro mehr. Die Kundin versuchte daraufhin mehrmals schriftlich und telefonisch, das Problem mit dem Unternehmen zu klären - ohne Erfolg. Weshalb die Oberösterreicherin in ihrem Fall letztlich die „Krone“ um Hilfe ersuchte.