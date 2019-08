Der 32-Jährige brachte beim Tabellendritten der Vorsaison wie erwartet viel frischen Wind rein, seine Spieler hat er im Training kognitiv bewusst überfordert und auch unangenehme Dinge wie die fehlende Kommunikation („Mein Team ist viel zu ruhig“) öffentlich angesprochen. Alles mit einem Ziel: Nagelsmann will in naher Zukunft mit Leipzig einen Titel gewinnen, am liebsten schon in dieser Saison.