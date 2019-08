Smartphones haben in den letzten Jahren beeindruckende Fortschritte gemacht und sind in vielen Bereichen technisch schon sehr ausgereift. Der Akku zählt allerdings nicht dazu, hier sind trotz aller Bemühungen kaum mehr als ein bis zwei Tage Laufzeit drin. Gerüchten zufolge will Samsung das 2020 ändern und das erste Smartphone mit Graphen-Superakku herausbringen.