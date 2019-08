Einfach nur Lautsprecher zu machen, war Ikea offenbar zu wenig. Die ersten beiden Modelle der in Zusammenarbeit mit dem Multiroom-Spezialisten Sonos entwickelten Symfonisk-Serie erfüllen daher neben der reinen Klangwiedergabe eine weitere Funktion: Der Regal-Speaker taugt, quer mittels optionaler Halterung an die Wand montiert, zum tönenden Nachtkasterl, das Platz für ein Buch oder andere, bis zu drei Kilogramm schwere Gegenstände bietet, oder zum Küchenradio, das sich per Haken an eine entsprechende Stange oder ein Gitter hängen lässt, während die Tischleuchte, unschwer zu erraten, Lampe (E14-Fassung) und Lautsprecher miteinander kombiniert.