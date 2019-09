Feurige Leidenschaft

Wer kräftige Farben bevorzugt, der kann sich jetzt für ein schönes sattes Weinrot oder allgemein kräftigen Rottöne, entscheiden. Sie geben optisch einen schönen Blickfang ab, egal ob als Accessoire, in Form von Brillen und Taschen oder als modischer Schuh. Natürlich setzt Rot auch in der Kleidung Farbtupfer, z.B. als Kurzmantel oder als wärmender Pullover. Und in Kombination mit Braun oder Schwarz macht ein Rotton immer viel her und hebt die Stimmung.