„Auch Mitarbeiter in Gefahr“

„Im an den Büroräumlichkeiten angrenzenden Lager liegen momentan Unmengen an Wahlkampfartikeln, wenn das wirklich in Brand geraten wäre, dann wären auch die Nachbarn gefährdet gewesen“, so der Landesparteiobmann. Zudem seien neben den Nachbarn auch Mitarbeiter in Gefahr gewesen, da speziell zu Wahlkampfzeiten Überstunden bis in die Nacht gemacht würden und daher auch regelmäßig dort übernachtet werde.