Für die Zubereitung werden traditionellerweise Erdmandeln verwendet. Diese werden über Nacht in Wasser eingeweicht. Die weichen Erdmandeln werden dann mit Wasser, braunem Zucker und etwas Zimt in einen Mixer gegeben und so lange gerührt, bis eine cremige Konsistenz erreicht ist. Schließlich wird die Mischung durch ein Sieb gegeben, sodass ein feines, sämiges Getränk übrig bleibt. Für den besonders erfrischenden Effekt empfiehlt es sich, dieses nun mit Eiswüfel in den Mixer zu geben. Und fertig ist der wohl erfrischendste Drink des Sommers!