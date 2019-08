Sechs Alpine Steinschafe und ein Jura/Lacaune-Schaf - Astrid W. nennt sie liebevoll ihre „Menscha“ - mähen den Rasen bei der Tierfreundin, die sich einst in Waldhausen im Mühlviertel niederließ. „Nie hätte ich gedacht, dass meine zwei Hektar Grund nicht mehr für genügend Futter sorgen würden“, sagt sie traurig. Dürre ist der Grund dafür, dass ihr Lieferant sie nicht mehr mit genügend Heu versorgen kann. „Ich zittere mittlerweile schon das dritte Jahr, ob ich meine Mädels durch den Winter bringe.“ Die Tiere haben W. in all den Jahren viel Freude bereitet, wie sie erzählt: „So viele schöne Stunden, soviele Küsschen, die ich jeden Morgen bekomme.“ Ihre Schafe abgeben zu müssen, treibt Astrid W. die Tränen in die Augen, dennoch sieht sie keine andere Wahl. “So kann es auch nicht weitergehen, mit der ewigen Angst um das Futter.“