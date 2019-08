Ein anonymer Lotto-Spieler hat in Italien mit einem Los im Wert von zwei Euro einen Super-Jackpot von 209,16 Millionen Euro geknackt. Dabei handelt es sich um Europas höchsten Jackpot aller Zeiten. Das Los wurde in einer Trafik in der lombardischen Stadt Lodi nahe Mailand gekauft, berichteten italienische Medien am Mittwoch.