Im Beisein von Politikern, Katastrophenreferenten und Führungskräften des Bundesheeres wurde vor Kurzem die Notfunkstelle Saalfelden in der Wallnerkaserne eröffnet. Herwig Klima, der für die Station verantwortliche Amateurfunker, führte den anwesenden Gästen vor, wie die Kommunikation über Funkwellen funktioniert. Dabei wurde Kontakt mit der Relaisstation am Matrashaus am Hochkönig, der Notfunkstelle in der Krobatin Kaserne St. Johann und einer Funkstation in Salzburg aufgenommen. Nicht nur Sprache kann über Funkwellen übermittelt werden, auch kleine Datenpakete können verschickt werden. Dieser Vorgang funktionierte bei der Eröffnung ebenfalls einwandfrei.