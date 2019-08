Wodurch entsteht Adipositas?

Meist ist es eine Kombination aus Hormonen, Genetik, zu reichlichem, ungesundem Essen und wenig körperlicher Aktivität. Warum essen wir gegen besseres Wissen mehr, als wir sollten? Der Körper besitzt zahlreiche Mechanismen, um festzustellen, ob er mehr oder weniger Nahrung braucht. Im Normalfall nimmt man ganz ohne Kalorienkontrolle und Waage gerade die richtige Menge zu sich. Hunger und Sättigung werden nicht nur kurzfristig durch Größe und Beschaffenheit der unmittelbar vorangegangenen Mahlzeiten bestimmt, sondern Aufspaltung, Einlagerung und Abbau von Fett ist in erster Linie hormonabhängig. Nach neuesten wissenschaftlichen Theorien gilt als Zentralorgan für Adipositas das „selbstsüchtige Gehirn“, welches bestimmte Hormone zu jedem Zeitpunkt so programmiert, dass es sich seinen Glucoseanteil von 25 Prozent der Gesamtzufuhr sichert. Eine Gewichtsabnahme ist nur dann möglich, wenn dieses System „verstellt“ wird. Und dagegen wehrt sich das Gehirn vehement, in dem es zum Beispiel Neuronen, die zu viel Zucker melden, einfach abschaltet. Dadurch ist Abnehmen auch so schwierig.