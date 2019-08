Streben nach der Mitte bewirkt eine Politik des „Nur nicht Aneckens“

Die Zeiten, in denen es eine klare Zuschreibung der Parteien gab und die Stammklientel bedient werden musste, sind längst vorbei. So ist die ÖVP spätestens seit Sebastian Kurz keine verstaubte Exklusiv-Partei der Unternehmer und Bauern mehr, auch die FPÖ will sich nunmehr mit Themenschwerpunkten außerhalb von Migration und Zuwanderung verbreitern und wer in der SPÖ die klassische Arbeiterpartei sucht, muss schon sehr genau hinsehen. Die Politik strebt nach der gemäßigten „Mitte“ - denn hier werden Wahlen entschieden.