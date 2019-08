Bei der Artenschutzkonferenz in Genf kommen ab Samstag eine Reihe kontroverser Vorschläge auf den Tisch. Das Sekretariat des Washingtoner Artenschutzabkommens (CITES) erwarte beim Thema Elefanten erhebliche Debatten, sagte Tom De Meulenaer vom Wissenschaftsdienst des Sekretariats am Dienstag in Genf. Während Länder im südlichen Afrika den Handel mit Elfenbein, also den Stoßzähnen der Elefanten, und mit Jagdtrophäen lockern wollen, sind Länder in West-, Zentral- und Ostafrika dagegen.